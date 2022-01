In Hoevelaken eindigt een nieuwe blindenstrook pal voor een hek: ‘Dit kan echt niet’

ProRail bindt in: Amersfoort mag iets langer treuzelen met westelijke rondweg, maar dan is het écht klaar

Wat langer nadenken is prima, maar op 1 februari moeten we antwoord hebben. En geen dag later. Dat was afgelopen november de niet mis te verstane boodschap van spoorbeheerder ProRail over het ‘getreuzel’ van Amersfoort bij de verdere aanleg van de veelbesproken westelijke rondweg. Nu blijkt de soep niet zo heet te worden gegeten als hij werd opgediend.

12:00