Go Sha­ring-scoo­ters blijken twee weken na lancering ook in Soest magneet voor vandalen

Twee weken lang ging het goed. Maar afgelopen weekend was het dan tóch raak: ook in Soest is een felgroene scooter van Go Sharing doelwit geworden van vandalisme. De tweewieler werd vernield aangetroffen in de buurt van de Van Hamelstraat, bevestigt de politie na meerdere meldingen op social media.

15 augustus