In water gevonden Barbara Duijts (42) waarschijnlijk geen slachtoffer van misdrijf: ‘Scenario is niet aannemelijk’

Gevonden lichaam in water bij Zeewolde is vermiste Barbara Duijts (42)

Haar kajuitboot aan de pier langs de Havenstraat in Bunschoten is verzegeld, zodat de forensische opsporing van de politie daar ongestoord onderzoek kan plegen. De vrouw was sinds 3 januari vermist. Haar lichaam werd in het water nabij de Laakse Hoek ter hoogte van het Eempad in Zeewolde gevonden.