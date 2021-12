In z’n 1 de berg op en motor aan gort gereden, toch is deze Panhard sensationeel: ‘Dat is juist het leuke’

Vragen over belastin­gen? Daarmee kunnen Amersfoor­ters voortaan gewoon naar het stadhuis

Inwoners van Amersfoort en omgeving kunnen sinds deze week met al hun vragen over belastingzaken terecht bij een nieuw steunpunt van de Belastingdienst. Dit is gevestigd in het stadhuis en is op afspraak geopend op maandag en donderdag.

