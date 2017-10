Inbreker automaten ‘Hens’ na acht jaar tot werkstraf veroordeeld

Jonge klusjesmannen willen zich laten zien

12:11 Grasmaaien, sjouwen, heg snoeien, ramen lappen of invallen voor een werknemer die ziek is of niet is komen opdagen. Een groep Amersfoortse jongens van 16 en 17 jaar biedt onder de naam Freelance Amersfoort Binnenstad hun diensten aan.