Inbrekers maken eierautomaat in Soest kapot, maar nemen niks mee

Oplichters maken vrouw (82) uit Eemnes niet alleen geld, maar ook schilderij van 90.000 euro afhandig

Geld, sieraden, een klok én een schilderij met een waarde van zo’n 90.000 euro. Dat is wat een 82-jarige vrouw uit Eemnes kwijt is nadat zij in november door gewiekste oplichters om de tuin is geleid. ,,Dit heeft emotionele waarde.’’

13 januari