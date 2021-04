Indrukwekkend oorlogsdagboek: Karel werd gepakt door de Duitsers en bewaarde een haarlok van een ‘moffengriet’

Wijkcentra in Amersfoort dreigen vaste subsidie te verliezen: dit is waarom

9 april De vijf wijkcentra in Amersfoort dreigen hun vaste, jaarlijkse subsidie vaarwel te kunnen zeggen. De gemeente wil voortaan gaan betalen per activiteit of per geopend uur. Het geld dat ze hierdoor overhoudt, wil ze besteden aan activiteiten in delen van de stad waar nu geen buurthuis staat.