Indrukwekkende protestmars voor Ljowa (7) die dreigt te worden uitgezet: ‘Wanhoop overheerst’

Hoe kan het dat Ljowa (7) niet mag blijven? Zijn situatie uitgelegd in 5 vragen (en antwoorden)

Ljowa (7) uit Amersfoort zit in een uitzonderlijke situatie. Hoewel hij in Nederland geboren en getogen is, moet hij van de hoogste rechter terug naar Armenië, het land waar zijn ouders elf jaar geleden uit vluchtten. Hij komt niet in aanmerking voor het Kinderpardon, omdat hij werd geboren nadat de asielprocedure van zijn ouders was afgerond. De kwestie uitgelegd in 5 vragen en antwoorden.

27 oktober