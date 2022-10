Ineens duiken ze overal op: Sam en Sophie, de woontorens die zélf tegen toekomstig bewoners praten

Winkeliers in Barneveld doen deuren dicht, maar zijn wél open (en dat met een belangrij­ke reden)

Winkeliers in Barneveld houden hun deuren vaker dicht. Tenminste, als het aan de ondernemersverenigingen in Barneveld ligt. Een poster in de etalage maakt de klanten duidelijk dat de winkels open zijn. De deur blijft echter niet meer steeds open staan. Zo besparen winkeliers op stookkosten en dragen ze bij aan een beter milieu.

