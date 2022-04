Ineens stond ie er: een metershoge zendmast midden in een groen park in Amersfoort: ‘Wie verzint zoiets?!’

Uit het niets stond-ie er opeens: de metershoge zendmast in Park Randenbroek. Omringd door bomen, middenin een natuurpark. Een doorn in het oog van natuurliefhebbers, maar zij moeten mogelijk nog jaren tegen het ijzerwerk aankijken.

Het blijkt na navraag te gaan om een zendmast van KPN. Deze mast stond eerst op de Zonnehof, maar moest daar weg vanwege bouwwerkzaamheden. Om toch een goede dekking van het mobiele netwerk te garanderen, is het noodzakelijk een vervangende mast te plaatsen.

Quote De tijdelijk­heid is voor drie jaar. In deze drie jaar spant KPN zich in om een vervangen­de, permanente locatie voor de antenne te vinden. Judith van ‘t Holt, Gemeentewoordvoerder

En die kwam dus terecht in Park Randenbroek. Middenin een mooi natuurgebied. Opvallend, vinden omwonenden en uit navraag bij de gemeente blijkt dat deze mast mogelijk nog jaren blijft staan. Zo wordt gesproken over een tijdelijke mast, maar dat blijkt een breed begrip. Gemeentewoordvoerder Judith van 't Holt: ,,De tijdelijkheid is voor drie jaar. In deze drie jaar spant KPN zich in om een vervangende, permanente locatie voor de antenne te vinden.”

Bebost gebied

Op de vraag waarom de mast niet op een gebouw kan worden geplaatst, is Van ‘t Holt duidelijk: ,,Dat is binnen alle randvoorwaarden die passen bij het plaatsen van telecommunicatiemast niet mogelijk. Daarnaast geldt de regel: ‘wanneer een mast in het openbaar gebied wordt geplaatst, dan niet in een open ruimte, maar aan de rand daarvan of in een bebost gebied’."

Mede daarom is gekozen voor het gebied naast voetbalvereniging CJVV in Amersfoort Zuid: bij woningen vandaan en omringd door bomen. ,,Zodat de mast grotendeels in het groen wordt opgenomen”, duidt de woordvoerder. ,,De diesel-aggregaat wordt binnenkort weggehaald bij de mast. Die maakt geen onderdeel uit van deze vergunning."

Nieuwe locatie

Het is onduidelijk waar de nieuwe zendmast straks komt te staan. Als er een locatie is, dan wordt de tijdelijke mast bij Park Randenbroek verwijderd.

