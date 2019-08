Ineke (82) gaat al bijna 70 jaar langs de deuren voor KWF

Het was zo'n drie jaar geleden dat geen collectant in Amersfoort trek had om naar het woonwagenkamp te gaan. Dus besloot de toen al 82-jarige Ineke Bos zelf maar te gaan. ,,Ik dacht: ze zullen me heus niet opvreten. Ik heb nooit met iemand moeite gehad. Uiteindelijk hebben twee kinderen van het kamp me geholpen. Zij hebben op alle bellen gedrukt, omdat de meeste woonwagens trappetjes hebben.’’