Inez deed er 21 (!) jaar over om haar eend op te knappen: ‘Hij kan 130, het is een race Eend’

KEIVERLIEFD OP MIJN AUTOAls Inez Boomkens het over een ‘heerlijk bakkie’ heeft, gaat het niet over een kop koffie, maar over haar 2CV uit 1970. Ze kocht hem 21 jaar geleden en haalde hem verschillende keren hélemaal uit elkaar.