Ingewikkelde biertjes, Bastiaan Ragas en liedjes uit de oude doos: dit is er te doen in Amersfoort

Je zou het misschien niet verwachten, maar Hanneke (81) had een heel prettige jeugd in het wees­huis

Wie afgaat op recente, somber stemmende verhalen over misstanden in de jeugdzorg, zal het misschien moeilijk kunnen geloven. Maar Hanneke van Gessel-Woudenberg had na de oorlog ‘een hele fijne tijd’ in het Burgerweeshuis in Nijkerk. Al deed ze in het begin niets anders dan huilen.