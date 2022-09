Intimidatie en mishandelingen lopen spuigaten uit in deze wijk: ‘Hé, wil je mij aftrekken’

Persoon steelt voertuig van familielid en dumpt deze in het water: politie start grote zoektocht

Hulpdiensten zijn maandagavond massaal afgegaan op een melding van een voertuig te water aan de Havenweg in Amersfoort. De bestuurder van de auto was even spoorloos, maar is inmiddels in goede staat aangetroffen. Hij of zij bleek de auto eigenhandig in het water te hebben geduwd.

5 september