Intimidatie en mishandelingen lopen spuigaten uit in deze wijk: ‘Mijn kind mag hier niet alleen spelen’

Fietser wordt aangereden, knalt op voorruit en vliegt over dak van auto op rotonde in Bunschoten

Een fietser is dinsdagmiddag aangereden door een auto op de rotonde bij de Kronkels en Weststingel in Bunschoten. Vermoedelijk is de fietser tegen de voorruit van de auto gekomen en daarna over het dak gevlogen.

6 september