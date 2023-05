Is Amersfoort eindelijk van Vahstal af? Dit en nog 6 andere vragen over het monsterconflict

Stadsbe­stuur wil onderzoek naar conflict Vahstal (maar nu nog niet): ‘Hebben Amersfoor­ters recht op’

Het zwaarste politieke middel of toch nog langer wachten? De Amersfoortse politiek botste dinsdag hard over de inzet van een raadsenquête naar het miljoenen euro’s verslindende conflict tussen de gemeente en projectontwikkelaar Hans Vahstal. Daarvoor is het nu nog te vroeg, oordeelt wethouder Stegeman. Maar hij is wel voorstander van ‘een vorm van onderzoek’ later.