Is vrachtwagenchauffeur Damian (26) de knapste man van Nederland? ‘Dacht eerst: dit ga ik écht niet doen’

Hoe is het nu met? Tom uit Gouda werd bijna ‘Mister of the Nether­lands’ en werkt ondertus­sen met verstande­lijk beperkten

Wat begon met een uitnodiging via Instagram, eindigde voor Tom Meeuwisse uit Gouda met een plek in de top 10 van de verkiezing Mister of the Netherlands. ,,Een grote eer en een mooie les”, vertelt de van oorsprong Boskoper. ,,In het modellenwerk zou ik wel verder willen gaan.”

26 september