Italiaanse politie belooft hondenteam in te zetten in zoektocht naar vermiste Koen uit Soest

UpdateEen helikopter boven het Gardameer is vanmiddag op zoek naar de vermiste Koen van Keulen (17) uit Soest. Hij kwam donderdagnacht niet terug na een avond stappen met vier vrienden waarmee hij samen met zijn ouders in Italië op vakantie is. De familie heeft bij de zoektocht ook hulp gevraagd van Stichting Reddingshonden RHWW. De Italiaanse politie heeft de familie laten weten zelf een zoekteam met honden in te zetten.

,,We zien de helikopter steeds laag over het meer vliegen achter de camping’’, zegt Anouk Middeljans uit Borculo. Vanmiddag kwam ze aan op Eurocamping Pacengo waar ook Koens ouders staan. ,,Een groepje Nederlandse jongens was flyers aan het verspreiden. Toen ik vroeg wat er aan de hand was, vertelden ze over hun vriend die na het stappen vermist is geraakt.’’

De tekst op de flyers is vertaald in het Italiaans en ook het vermissingsbericht dat Koens ouders via Facebook en Twitter hebben verspreid is inmiddels vertaald. Zijn ouders en vrienden zijn erg bezorgd en bang dat de 17-jarige vwo-scholier van het Baarnsch Lyceum iets ernstigs is overkomen. De plaatselijke krant Gardapost heeft op haar website een opsporingsbericht geplaatst.

Pretpark

Koen werd donderdagnacht door zijn vrienden het laatst gezien toen ze gezamenlijk met een shuttlebus na het stappen terugreden richting de camping. Zijn vrienden stapte bij de juiste halte uit, maar Koen besloot nog even te blijven zitten. ,,In de bus zaten andere Nederlandse jongens. Hij zou en halte verder uitstappen en dan terug lopen naar zijn eigen camping’’, vertelt vader Gert-Jan van Keulen vanuit Pacengo.



De busschauffeur heeft volgens Van Keulen gezegd dat Koen is uitgestapt bij pretpark Gardaland, de halte na de camping. Dat was tegen twee uur ’s nachts. Daarna ontbreekt ieder spoor.



Koens ouders proberen vandaag overal camerabeelden op te vragen van campings in de omgeving in de hoop hun zoon te traceren. ,,Na een kilometer lopen is er een benzinestation dat camera's heeft hangen, en een eind verderop zit weer een pizzeria die beelden heeft. We hopen dat daar iets op te zien is", vertelt zijn vader, die ontzettend bezorgd is.



Beelden zouden nog niet hebben uitgewezen of Koen inderdaad bij de betreffende bushalte is uitgestapt. Opnames gemaakt door een drone van de lokale politie hebben vooralsnog ook niets opgeleverd.

Telefoon is leeg

Telefonisch contact krijgen met de jongen lukt niet, omdat de batterij van zijn telefoon al aan het begin van de stapavond leeg raakte. De bankpas en de creditcard die hij bij had, zijn niet gebruikt. ,,Het is dertig graden. Als hij gisteren aan het lopen was, had hij wel drinken gekocht. Of hij had Nederlanders aangesproken. Maar het is stil."



,,Iedereen is superbezorgd’’, zegt Richard Wamelink uit Soest, vader van een van de vrienden van Koen. ,,Zelf heb ik vannacht ook geen oog dicht gedaan. Koen is een vrolijke sociale jongen die super zin had in deze vakantie. Het Gardameer zou een tussenstop zijn. Vandaag zouden ze doorrijden naar hun eindbestemming Kroatië. Het is niets voor Koen om bijvoorbeeld met een meisje mee te gaan en dan zo lang niets van zich te laten horen.’’

De familie zou een paar dagen bij het Gardameer blijven, op doorreis naar Kroatië.