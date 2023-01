Jack’s Casino in Amersfoort overvallen

Auto tientallen meters weggeslin­gerd door klap met tractor in Kootwijker­broek: inzitten­den gewond

Bij een ongeval in Kootwijkerbroek is vrijdagochtend een auto zwaar beschadigd geraakt. Een tractor klapte vol op de auto, die vervolgens enkele tientallen meters verder in een weiland belandde. Wonder boven wonder raakten de inzittenden niet ernstig gewond.

