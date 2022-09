Jan (49) en Andries (51) staan meestal op de markt, maar als de viskotter roept, kiezen ze het ruime sop

Dat ‘dorp van tv’ in het echt zien: daar hebben ze wel oren naar, en dus is het héél druk in Spakenburg

Dat dorp van de realityserie Boeren, Bijbels en Beauties, dat willen trouwe tv-kijkers wel eens in het echt zien. En dus trekken ze in horden naar de Spakenburgse Dagen. In het vijftigste jaar van dit grootste evenement in het vissersdorp, dat wegens corona twee jaar werd opgeschort, trotseren ze de drukte en het snikhete weer.

3 augustus