Jan (70) uit Barneveld wil meer dan vijf meter brede megapuzzel doneren: ‘Wie wil ’m aan de muur?’

,,Het is eigenlijk zonde", zegt Jan Jonkvorst als hij in de garage naar het monnikenwerk kijkt dat hij in twee jaar tijd legde. De megapuzzel van 33.600 stukjes hield hem zo'n 3500 uur zoet. ,,De afgelopen dagen zijn er heel wat mensen komen kijken. Die zeiden: niet afbreken.”

En daar is hij het eigenlijk wel mee eens. Maar het gevaarte past ook niet echt aan de muur van huize Jonkvorst, met zijn meer dan vijf meter breedte. ,,Zou een zorginstelling er blij mee zijn? Voor ouderen is het misschien ook mooi. Of een kinderziekenhuis. Als hem aan de muur hangt en je komt er dagelijks langs, dan zie je elke keer weer andere details.”

Terug in de kist

Jonkvorst was van plan om het gevaarte volgende maand - na zijn verjaardag - stukje voor stukje af te breken en in de kist terug te stoppen. ,,Maar dat is zonde als er nog mensen van kunnen genieten.” Daarom wil hij hem kosteloos doneren aan een instelling die er blij mee zal zijn.

Hoe hij hem daar gaat krijgen? ,,Dat is van latere zorg.” De puzzel hoeft ook niet per se in een megalijst. ,,Ik denk dat het mooi is om hem bijvoorbeeld op een plaat te lijmen. Dat moet dan wel in delen en op locatie, want ik denk niet dat je hem snel in zijn geheel in een busje krijgt.”

Jan begon de puzzel net voordat de coronacrisis uitbrak, begin 2020. Hij had hem 24 maanden later af. Op één stukje na, dat nog altijd foetsie is. Dat is overigens niet te zien met het blote oog, want met verf heeft hij dat gat zorgvuldig gecamoufleerd.

