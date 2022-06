Japanse duizendknoop rukt op in en rond Amersfoort: zo vaak werd deze lastige plant al gespot

Auto over de kop in Amersfoort: hulpdien­sten rukken massaal uit, zeker één inzittende naar het ziekenhuis

Groot alarm voor de hulpdiensten, vrijdagavond aan de Mozartweg in Amersfoort. Een auto botste in volle vaart tegen een geparkeerde auto en landde daardoor op het dak. In ieder geval één inzittende is overgebracht naar het ziekenhuis.

4 juni