Jasmijn (13) wilde bij Kinderen voor Kinderen, maar staat nu in de finale van SBS6-programma Ministars

Het leven van Hans en Lydia stond in het teken van orgels, nu is het genoeg: ‘Ik deed alles voor het bedrijf’

Hij reisde met zijn ‘koninginnen onder de muziekinstrumenten’ de hele wereld over. Zelfs tot Sri Lanka en Japan. Maar na bijna zestig jaar in het vak als orgelbouwer geeft Hans Elbertse (71) uit Soest nu de pijp aan Maarten. ‘Ik denk weleens: was ik nu maar wat jonger, dan kon ik nog door.’