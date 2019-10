Jeffrey (20) redde automobilist die onwel werd achter het stuur op de A28: ‘Ik heb er geen moment bij stilgestaan’

Quote Ik had wel eens filmpjes op internet gezien en wist meteen dat er iemand onwel was geworden Jeffrey Goijaerts Jeffrey reed rond vier uur terug naar Amersfoort van zijn stage in Bleiswijk. Net toen hij ter hoogte van de overkapping van Zeist dacht het gaspedaal in te kunnen trappen naar 130 km/u, gingen de auto's voor hem vol in de rem. ,,Ik zag niks, dus ik vroeg me af wat er aan de hand was. Toen zag ik ineens dat er zo’n tien auto's voor me, een auto tegen de vangrail aan reed. Ik dacht meteen: dit klopt niet", vertelt Jeffrey. ,,Ik had wel eens filmpjes op internet gezien en wist meteen dat er iemand onwel was geworden."

De andere automobilisten zetten hun knipperlichten aan, maar niemand greep in. Jeffrey: ,,Ik dacht: ik moet voorzichtig naar de vluchtstrook zien te gaan. Toen ik naast de auto kwam, zag ik een man helemaal onderuit gezakt in zijn stoel. Er kwam allemaal slijm uit zijn mond.”



Jeffrey manoeuvreerde zijn auto voor het voertuig van het slachtoffer. ,,Ik ben voor hem gaan rijden op zijn snelheid en ben gaan afremmen. Zodra hij achterop kwam ben ik gaan remmen, tot we tot stilstand kwamen. Vervolgens ben ik uit mijn auto gesprongen, over de motorkap geklommen en kon ik aan de passagierskant in zijn auto komen.”



Als Jeffrey plaats heeft genomen op de bijrijdersstoel, ziet hij dat de man, die hij in de vijftig schat, er slecht aan toe is. ,,Ik heb geprobeerd met hem te communiceren, maar hij gaf geen reactie. Ik voelde wel dat hij nog hartslag had.”

Jeffrey krijgt hulp van een militair, die langsreed en in de gaten had dat er een noodsituatie was. ,,Hij had een ehbo-diploma en kon eerste hulp verlenen. Hij voelde dat de man geen hartslag meer had. We hebben de man uit de auto gehaald en op de grond gelegd, met zijn hoofd op mijn been. Iemand had een deken en legde die over hem heen. Opeens kwam de man weer bij. Hij was heel erg verward, hij zat voor zich uit te staren en begon onbegrijpelijke dingen te brabbelen. We hebben hem op zijn zij gelegd, omdat er heel veel slijm uit zijn mond kwam.”

Agressief

Quote Het had niet langer moeten duren, zei de ambulance­broe­der Op dat moment arriveert de ambulance. ,,Toen de man op de brancard lag werd hij agressief, hij was helemaal de weg kwijt. De politie, die inmiddels ook was aangekomen, moest hem in bedwang houden.”



Het had niet veel gescheeld, of de man had het niet gehaald. ,,De ambulancebroeder zei tegen me dat we goed hadden gehandeld", zegt Jeffrey. ,,Het gaat nu beter met hem, maar het had niet langer moeten duren, zei hij.”

Als het slachtoffer in de ambulance onderweg is naar het ziekenhuis, hervat Jeffrey de reis naar Amersfoort. Eenmaal thuis komt de ontlading. ,,In de auto zat ik nog vol adrenaline, maar toen ik thuis was ben ik bijna in tranen uitgebarsten.”

Hoe het nu met de man gaat, weet Jeffrey niet. ,,Ik heb er nog niets over gehoord. Ik heb later nog wel contact met de politie, want er zit een deuk in de auto en dat gaat de verzekering afhandelen.”