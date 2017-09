Jermaine de Wind (27) overleden na strijd tegen hersentumoren

Jermaine de Wind is overleden. Volgens de familie was het 'een kwestie van tijd tot Jermaine overleed'.

Begin dit jaar startte Jermaine met familie en vrienden via de stichting Main Life een inzamelingsactie om zijn acht agressieve hersentumoren te bestrijden. Zijn prognose was toen anderhalf jaar. In Nederland kreeg de fitnessinstructuur en vader van twee kinderen te horen dat hij was uitbehandeld, maar vasthoudend aan zijn credo 'opgeven is geen optie', knokte Jermaine door. ,,Ik wil mijn kinderen Hayley en Noah zien opgroeien en oud worden met mijn vriendin Lisette," vertelde hij in het AD.

Bij de Burzynski kliniek in Texas zag Jermaine in een risicovolle en omstreden behandeling zijn laatste redmiddel. In januari begon hij met het inzamelen van de benodigde 250.000 euro. Al gauw werd het bedrag voor de eerste behandeling gedoneerd. In februari vertrok Jermaine naar Amerika en in april kreeg hij het goede nieuws dat zijn tumoren waren verdwenen.

Tekst loopt door onder de foto...

Volledig scherm Jermaine de Wind. © Cees Wouda

Slecht nieuws

In totaal werd 166.000 euro opgehaald. Dat was niet genoeg om het laatste gedeelte van zijn behandeling (het slikken van de dure medicijnen) af te maken.

Sinds 31 juli verbleef Jermaine in een hospice. Jermaine en zijn vriendin Lisette bedanken iedereen voor de donaties, inzamelingsacties en betrokkenheid.