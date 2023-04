Jeroen blij met ‘burgemeesters’ van Amersfoort (Lucas en Lynn): ‘Mogen we best een beetje trots op zijn’

Eerste kinderbur­ge­mees­ter Lynn (10) heeft grote droom: ‘Eenzame kinderen in Amersfoort helpen’

Ze is niet op haar mondje gevallen, weet wat ze wil en straalt daadkracht uit. Lynn Verhoeven (10) is dinsdag geïnstalleerd als allereerste kinderburgemeester van Amersfoort. Ze vindt het erg als kinderen alleen op het schoolplein zitten omdat ze geen vriendjes of vriendinnetjes hebben. Dat moet anders, vindt ze. ,,Kinderen hebben andere kinderen nodig om lol te hebben.”