Jeroen Stomphorst over talent Puck Pieterse: ‘Ze is de winter-versie van Femke Bol’

Zeventig jaar geleden braken de dijken door: zo hielp Amersfoort tijdens de Watersnood­ramp

Vandaag is het zeventig jaar geleden dat in Zeeland de Watersnoodramp begon. Een noordwesterstorm met windkracht acht viel op 1 februari samen met een springvloed. Daardoor kwam het water tussen 04.00 en 06.00 uur in de ochtend bijna vier meter boven NAP uitkwam.

