Jeroens zoon overleefde maar net een treinritje van Amersfoort naar Utrecht: ‘Snap dat mensen de auto pakken’

COLUMN Burgemees­ter Bolsius is dol op Sinter­klaas, weet Jeroen Stomphorst: ‘De Sint komt, hoe dan ook’

Net als bijna ieder jaar verbaasde ik me afgelopen week over wat ik zag liggen in de supermarkt. U raadt het al: pepernoten! En daarnaast bakken vol speculaas, zo vlak voor de kassa. Ik heb het laten liggen, heb niets gekocht.