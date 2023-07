Jerrycans met mogelijk drugsafval aangetroffen bij boerderij in Barneveld: twee personen gearresteerd

Met de Bible­beltbus naar Baarn: tienduizen­den ‘refo’s’ uit hele land verzamelen zich op Zomerfair

Baarn ligt deze week even vier dagen in de Biblebelt. Kasteel Groeneveld is tot en met zaterdag hét hart van de Terdege Zomerfair, het grootste evenement van reformatorische christenen in Nederland. Vele tienduizenden mensen komen er vanuit het hele land naartoe.