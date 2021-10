Jochie bedenkt zich geen moment als hij buurman water in ziet rijden: ‘Écht een heldendaad verricht’

Het is half acht in de ochtend als een inwoner van Het Rode Hert in Nieuwland met zijn auto wil keren om weg te rijden. Daarbij gaat iets goed mis en in plaats van vooruit, gaat het voertuig achteruit. De Mazda CX-5 belandt in het water en erger nog; de inzittende zit er op dat moment nog in.