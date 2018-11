Joeri B. (22) in hoger beroep tegen celstraf voor wurgen agente in Amersfoort

STAND VAN ZAKEN Anne Pleun uit Amersfoort maakt notitie­boek­jes van steenpa­pier

8:36 Anne Pleun van Eijsden richtte Paper On The Rocks op. Papier gemaakt van stenen is een welkom alternatief voor het bomen verslindende traditionele papier, dacht ze. Daarom begon ze drie jaar geleden met Paper on the Rocks.