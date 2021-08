Jon (43) springt als beroepsmilitair uit vliegtuigen, maar als hobby speelt hij het liefst jeu de boules

Barnevelds beeld pakt vierde plek bij landelijke verkiezing mooiste buiten­kunst­werk

27 augustus Het beeld Moeder, zoon, kleinzoon bij de Oude Kerk in Barneveld is op de vierde plaats geëindigd bij de verkiezing van het mooiste buitenkunstwerk in Nederland. De wedstrijd was uitgeschreven door het NPO Radio 4-programma De Ochtend van 4.