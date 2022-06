Jong Hoogland viert 55-jarig jubileum met derde editie JOHO!LAND festival

De opbouw van het JOHO!LAND festival aan de Slaagseweg in Hoogland is in volle gang. Op 10, 11 en 12 juni vindt het festival plaats.

Het is de derde editie van het festival dat volledig wordt georganiseerd door jongeren uit Hoogland. De eerste keer was in 2017 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Hooglandse jongerenvereniging, die eerder als de KPJ door het leven ging. Eigenlijk was het de bedoeling dat het een eenmalig festival was, maar het is dus flink uitgebreid.