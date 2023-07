Jonge kinderen hebben vaak briljante ideeën, maar volwassenen ook (dit doen ze alleen verkeerd)

Nudisten balen stevig van verwarring met sekstoe­rist: ‘Er gebeurt weleens wat, maar geen orgie ofzo’

Met de zomer in het land liggen strandjes en plassen weer vol. Oók de plekken die speciaal voor nudisten zijn. En daarmee begint voor de recreanten weer het eeuwige gevecht tegen de beeldvorming. Want bloot en seks ligt voor menigeen akelig dicht bij elkaar. Wat is precies het probleem? En wat maakt naakt recreëren eigenlijk fijn? ,,Je krijgt in ieder geval geen natte broek na het zwemmen.’’