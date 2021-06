Jonge medewerker overleden na ongeval bij kippenbedrijf in Barneveld

Dit zijn de eisen waaraan de nieuwe burgemees­ter van Woudenberg moet voldoen

22 juni De nieuwe burgemeester van Woudenberg moet weten wat er in de samenleving speelt, goed kunnen luisteren en moet bestuurlijke ervaring hebben. Dat staat in de profielschets die maandagavond in een ‘buitengewone’ raadsvergadering is vastgesteld. Potentiële kandidaten kunnen nu reageren.