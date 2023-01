Jongen (15) in gezicht geslagen in Vathorst, mogelijke dader in beeld bij politie

Prijswin­nen­de chef-kok Michael (29) gooide het roer om: ‘Ik had tijd nodig om passie weer te vinden’

Michael van Manh Ho (29) werd door Proefschrift Restaurants uitroepen tot Chef van het Jaar. Daarmee komt hij in een indrukwekkend rijtje van sterrenchefs te staan. Maar om te zeggen dat het een makkelijke weg was? ,,Je levert veel in. Ik had tijd nodig om mijn passie weer te vinden.”

20 januari