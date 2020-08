Jongen geraakt door ‘projectiel’ op schoolplein in Barneveld: politie onderzoekt schietincident

Voor de recherche is de vondst aanleiding voor een onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen over wat zich precies heeft afgespeeld. Het is onduidelijk of het schietincident ook op woensdagavond plaatsvond en of het gebeurde op het schoolplein. ,,De aanleiding om een onderzoek te starten was de vondst van het projectiel in het lichaam van de jongen. Verder hebben wij geen andere meldingen gehad over een schietincident in Barneveld”, aldus een woordvoerder van de politie.