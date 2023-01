Jongeren proberen vrouw onder dreiging van steekwapen te beroven op station Baarn

Nijkerkse biljartko­nin­gin legt in een maand tijd 22.000 kilometer af

Ze had eventjes geen keu meer aangeraakt, maar zondag stond er opnieuw geen maat op Therese Klompenhouwer (40) uit Nijkerk. Voor de zestiende keer pakte The Queen de nationale driebandentitel bij de vrouwen. ,,Het was zeker niet mijn beste toernooi.”

12:00