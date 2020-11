Joost (25) mishandelde zijn vader, maar krijgt van de rechter geen straf: ‘Ik heb geluk met zulke ouders’

Dennis (22) geeft jongeren een stem op VN-klimaattop: ‘Ik maak me zorgen over de aarde’

12 november De Amersfoortse Dennis Jansen (22) is sinds oktober jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling van de Nationale Jeugdraad (NJR). Hij is aanwezig bij de VN Klimaatconferentie van Glasgow in 2021, om de mening van Nederlandse jongeren over duurzaamheid te vertegenwoordigen.