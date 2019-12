Jort (16) draagt het liefst een pak en is ondernemer: ‘'Jongeren denken niet out of the box, we zijn het!’

Heel even leek het erop dat we bot vingen met ons interviewverzoek aan Jort Verhage. Zijn agenda is tot in januari gevuld met afspraken, telefonisch en fysiek. Maar nu zitten we toch maar mooi tegenover hem, op een donderdagmiddag op het gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO) in Amersfoort. Jort heeft geregeld dat hij een les Latijn mag laten schieten; het najagen van grote ambities gaat voor. Je bent ondernemer of niet. Jort is er een.