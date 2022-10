Jumbo in Liendert overvallen door man met bivakmuts, personeel met de schrik vrij

Olifant of leeuw op fiets? Tekenaars maken kinderen in DierenPark blij met illustra­tie van hun favoriete dier

Zo'n dertig tekenaars van Stichting Tekenen voor Kinderen uit Zeist bezorgden kinderen in DierenPark Amersfoort zondag een mooie dag door hun favoriete dier te tekenen. Een leeuw op een fiets of een paard die een ritje maakt bovenop de rug van een eend? Geen fantasie was te gek en de kinderen mochten alles kiezen, vertelt directeur Henk van der Ploeg.

9 oktober