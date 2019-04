Justitie in Luxemburg: geen aanwijzing voor onnatuurlijke dood Puttenaar Henk Grift

Vervuilde grond Westdijk in Bunschoten blijft zeker anderhalf jaar liggen

17:13 Op z’n vroegst in het najaar van 2020 is de vervuilde grond in de Westdijk van Bunschoten verwijderd, maar er is geen harde garantie. Een bestemming voor de grond, die er al drie jaar ligt, is nog niet gevonden.