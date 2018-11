Juul (79) zoekt Amersfoorts kind dat knuffel kwijt is

,,Het is toch een beetje zielig. Zo’n knuffeltje hóórt natuurlijk bij iemand. Twee weken geleden vonden mijn dochter en ik het konijn hier achter op de parkeerplaats aan de Spreeuwenstraat in Amersfoort. Ik heb het opgepakt en op de heg voor mijn huis gelegd in de hoop dat iemand het zou herkennen en opgelucht zou meenemen. Maar dat is helaas nog niet gebeurd’’, vertelt mevrouw De Graaf-Colenbrander uit de Amersfoortse wijk Liendert.

Het blijft haar stiekem bezig houden, hoe het konijn op de grond is gevallen en vooral waarom niemand het knuffeltje nog heeft opgehaald.

Auto

,,Dan bedenk ik dat het beest op de grond is gevallen bij de auto. Toen de ouders het kindje in de auto tilden. Of eruit natuurlijk. Misschien zijn het mensen die hier helemaal niet wonen, maar bij iemand op bezoek waren.’’

Sinds vandaag heeft mevrouw De Graaf-Colenbrander een bordje bij het konijn geplaatst voor extra attentiewaarde. ‘Amber Alert’ staat er in grote letters. ,,Ik weet hoe belangrijk knuffelbeestjes voor kinderen kunnen zijn. Mijn kleindochter is 18 en heeft nog steeds haar koetje van toen ze klein was. Op vakantie raakte haar knuffeltje kwijt. Wat was ze blij toen bleek dat de huishoudelijke dienst het koetje per ongeluk had meegenomen bij het afhalen van de lakens in het hotel. Daarom wil ik ook dit konijntje weer kunnen herenigen met de eigenaar.’’

De Amersfoortse benadrukt dat ze graag dingen voor andere mensen doet. Niet voor niets prijkt op haar raam aan de voorgevel het motto: ‘Laten we wat meer omkijken naar elkaar’. ,,Ik was trouwens vanmiddag kerstkaarten aan het schrijven. Dit past ook wel een beetje in de kerstgedachte.’’