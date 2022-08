Kameleon Gerrit is weer thuis! Maar zijn ‘ontsnapping’ blijft een mysterie

Wát een verrassing! Kameleon Gerrit is weer terug bij zijn baasje nadat hij sinds vrijdagochtend nergens meer te vinden was. Eigenaar Rolf Maas kan zijn geluk niet op.

Amersfoorter Rolf haalde vrijdag met zijn partner zijn hele huis overhoop om kameleon Gerrit weer terug te vinden. Planten, gordijnen en kasten: alles werd binnenstebuiten gekeerd om uit te zoeken waar het bijzondere reptiel gebleven was. Zonder resultaat. De vrees was dat het dier - dat vrij mag rondlopen - onder de schutting was door geglipt en de wijk Vathorst was in getrippeld.

Vrijdagavond - na een bezoekje aan vrienden, de deur bleef open - vond Rolf zijn huisdier tot zijn grote vreugde echter terug bij de versterker van zijn televisie. Prinsheerlijk zat ie daar. Al begrijpt zijn baasje er nog steeds niks van. ,,Ik heb vrijdagmiddag ook bij die versterker gekeken. En daar was Gerrit echt niet.” Kortom, een raadsel, een mysterie, al vermoedt Rolf dat zijn huisdier uiteindelijk niet de wijk in is geweest.

Alles is goed met het dier. Zaterdagochtend ligt ie alweer lekker te zonnebaden in de tuin, vertelt Rolf. ,,We zijn ontzettend blij dat hij is teruggevonden. Dank aan iedereen die naar 'm heeft uitgekeken.”

Volledig scherm Kameleon Gerrit © Privé

Volledig scherm Volgens zijn baasje is Gerrit zo tam als wat. © Rolf Maas

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.