Kapotte lift houdt deze ouderen al ruim een week opgesloten in hun huis: ‘Kan geen boodschap doen’

Sparta Nijkerk naar tweede kwalifica­tie­ron­de KNVB Beker, maar: ‘Zo zijn wij zeker geen titelkandi­daat’

16 augustus Sparta Nijkerk dwong DEM zaterdagavond in de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker na penalty’s op de knieën. De derdedivisionist was blij, maar het besef is er ook dat de ploeg nog niet klaar is voor de competitie.