Kapotte verwarming in sporthal De Toekomst: geen vaccinaties, wél sporten

De GGD heeft besloten een paar dagen niet te vaccineren in Bunschoten, omdat het verwarmingssysteem in de sporthal stuk is. ,,Vrijdag kunnen we zeggen wanneer de locatie weer beschikbaar is”, laat een woordvoerder van de GGD regio Utrecht weten.

Onderhevig aan levertijden

Sportactiviteiten gaan waar mogelijk wel door, omdat daar verwarming minder van belang is. De installatie is inmiddels al tweeëneenhalve week kapot. ,,We zijn bezig met de reparatie, maar net als in de rest van Nederland zijn we onderhevig aan levertijden”, aldus Koelewijn.