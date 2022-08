Kees (1934-2022) bracht met zijn illustraties de kinderbijbel tot in Lapland en Polynesië

Speciale eenheid van de politie rijdt auto tijdens drukke avondspits klem en arresteert bestuurder

Een speciale eenheid van de politie heeft in Amersfoort maandagmiddag een auto klemgereden. Dit gebeurde midden in de avondspits, op de Valutaboulevard in Vathorst. Minimaal één persoon is aangehouden.

29 augustus