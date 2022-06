Keiharde kritiek op recordaantal wethouders (kosten: ruim 4 miljoen): ‘Belachelijk terwijl iedereen op centen let’

Dit zijn de acht nieuwe wethouders van Amersfoort: diverse ploeg mét opvallende nieuwko­mers

De namen van de nieuwe wethoudersploeg in Amersfoort zijn bekend. De ploeg die de kar gaat trekken is zeer divers én met acht bestuurders groter dan ooit. Opvallende nieuwkomers zijn Johnas van Lammeren, nu nog fractieleider van Partij voor de Dieren in Amsterdam en Nadya Aboyaakoub-Akkouh, voorheen wethouder voor PRO21 in Nijkerk.

29 juni