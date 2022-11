Kerken nemen drastische maatregelen door hoge energieprijzen: ‘220.000 euro per jaar...’

Normaal maakt persfoto­graaf foto's, nu redt hij drenkeling uit het water: 'Hij was flink zwaar’

Omstanders hebben weten te voorkomen dat een man in Bunschoten verdronk. Rond de klok van 10.00 uur viel een dronken man het water in, waarna meerdere mensen direct handelde. ,,We hebben dit echt samen gedaan", aldus een persfotograaf, die toevallig in de buurt was.

