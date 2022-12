Kersverse burgemeester van Scherpenzeel wil vooral vooruit kijken: ‘Gedoe is geweest, we moeten door’

Marieke Teunissen geïnstal­leerd als burgemees­ter Scherpen­zeel: ‘Gemeente is nu al blij met u’

Marieke Teunissen is donderdag geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van gemeente Scherpenzeel. Tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering werd zij door John Berends, commissaris van de Koning in Provincie Gelderland, beëdigd. ,,De gemeente is nu al blij met u.”

15 december